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Встановлять на марсоходи: вчені створили чип для пошуку позаземного життя

08:11 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Ольга Завада
Встановлять на марсоходи: вчені створили чип для пошуку позаземного життя Японські вчені випробували сканер інопланетного життя (зображення: РБК-Україна)
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Вчені розробили мікрочип, який може шукати молекулярні сліди життя у речовині з точністю понад 80%. Компактний пристрій аналізує окремі молекули амінокислот і визначає, чи мають вони біологічне походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свіже наукове дослідження, опубліковане у журналі Nature Communications.

Дзеркальні молекули та квантовий "ефект витоку"

В основі нового методу лежить вивчення амінокислот - так званих "цеглинок", із яких складаються білки та вся відома органіка. Ці молекули існують у двох дзеркальних формах: лівій (L-форма) та правій (D-форма).

У неживій природі обидві форми утворюються в рівній кількості, тоді як живі організми використовують переважно ліві амінокислоти.

Традиційне обладнання для такого аналізу має великі розміри й потребує складної підготовки зразків, тому його важко використовувати під час космічних місій.

Японські дослідники знайшли значно простіше й компактніше рішення.

Золоті нанодроти: науковці розмістили два мікроскопічні золоті дроти на надзвичайно близькій відстані один від одного. Завдяки квантовому ефекту між ними виникає слабкий електричний струм.

Унікальний відбиток: коли розчин із амінокислотами потрапляє на чип, кожна молекула змінює струм по-своєму.

Штучний інтелект: алгоритми зчитують ці електричні коливання та визначають форму молекули з точністю понад 80 відсотків.

Встановлять на марсоходи: вчені створили чип для пошуку позаземного життя
Мікрочіп з квантовим ефектом ідентифікує амінокислоти під час їх проходження (джерело: Nature Communications, 2026)

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Перевірка на метеориті

Дослідники перевірили мікрочип на зразках метеорита Мерчисон, що впав в Австралії, й ґрунті з чилійської пустелі Атакама. За точністю аналізу пристрій не поступається великим лабораторним приладам.

Тепер науковці готують його до розпізнавання молекул, з якими система раніше не працювала.

Вчені переконані: майбутньому компактні сканери можна буде встановлювати на марсоходи, місячні ровери та автоматичні зонди для пошуку можливих слідів життя на інших космічних тілах.

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