Установят на марсоходы: ученые создали чип для поиска внеземной жизни

Ученые разработали микрочип, который может находить молекулярные следы жизни в веществе с точностью более 80%. Компактное устройство анализирует отдельные молекулы аминокислот и определяет, имеют ли они биологическое происхождение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свежее научное исследование, опубликованное в журнале Nature Communications .

Зеркальные молекулы и квантовый "эффект утечки"

В основе нового метода лежит изучение аминокислот – так называемых "кирпичиков", из которых состоят белки и вся известная органика. Эти молекулы существуют в двух зеркальных формах: левой (L-форма) и правой (D-форма) .

В неодушевленной природе обе формы образуются в равном количестве, тогда как живые организмы используют преимущественно левые аминокислоты.

Традиционное оборудование такого анализа имеет большие размеры и требует сложной подготовки образцов, поэтому его трудно использовать во время космических миссий.

Японские исследователи нашли гораздо более простое и компактное решение.

Золотые нанопроводы: ученые разместили два микроскопических золотых провода на чрезвычайно близком расстоянии друг от друга. Благодаря квантовому эффекту между ними возникает слабый электрический ток.

Уникальный отпечаток: когда раствор с аминокислотами попадает на чип, каждая молекула изменяет ток по-своему.

Искусственный интеллект: алгоритмы считывают эти электрические колебания и определяют форму молекулы с точностью более 80 процентов.

Микрочип с квантовым эффектом идентифицирует аминокислоты при их прохождении (источник: Nature Communications, 2026)

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Проверка на метеорите

Исследователи проверили упавший в Австралии микрочип на образцах метеорита Мерчисон и почве из чилийской пустыни Атакама. По точности анализа устройство не уступает большим лабораторным приборам.

Теперь ученые готовят его к распознаванию молекул, с которыми система раньше не работала.

Ученые уверены: в будущем компактные сканеры можно будет устанавливать на марсоходы, лунные велосипеды и автоматические зонды для поиска возможных следов жизни на других космических телах.