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Встановили проектор. Українські прикордонники показують білорусам наслідки війни (відео)

Ілюстративне фото: українські прикордонники показують білорусам наслідки війни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники встановили на кордоні з Білоруссю проектор. На екрані вони показують "колегам" жахливі наслідки допомоги Росії у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Як зазначає моніторингова група, проектор встановили на колишньому прикордонному переході Нова Рудня. У відео є наслідки ракетних ударів, які, зокрема, здійснювалися з території Білорусі.

У "Беларускі Гаюн" уточнюють, що з початку повномасштабної війни Росія випустила щонайменше 721 ракету по Україні з території Білорусі.

Нагадаємо, раніше білоруські прикордонники поскаржилися, що українці вивісили манекен, щоб залякати їх.

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БілорусьприкордонникиВійна Росії проти України