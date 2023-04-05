RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Установили проектор. Украинские пограничники показывают белорусам последствия войны (видео)

Иллюстративное фото: украинские пограничники показывают белорусам последствия войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники установили на границе с Беларусью проектор. На экране они показывают "коллегам" ужасные последствия помощи России в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Как отмечает мониторинговая группа, проектор установили на бывшем погранпереходе Новая Рудня. В видео присутствуют последствия ракетных ударов, которые, в частности, осуществлялись с территории Беларуси.

В "Беларускі Гаюн" уточняют, что с начала полномасштабной войны Россия выпустила не менее 721 ракеты по Украине с территории Беларуси.

Напомним, ранее белорусские пограничники пожаловались, что украинцы вывесили манекен, чтобы запугать их.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьприкордонникиВойна России против Украины