Установили проектор. Украинские пограничники показывают белорусам последствия войны (видео)

Как отмечает мониторинговая группа, проектор установили на бывшем погранпереходе Новая Рудня. В видео присутствуют последствия ракетных ударов, которые, в частности, осуществлялись с территории Беларуси.

В "Беларускі Гаюн" уточняют, что с начала полномасштабной войны Россия выпустила не менее 721 ракеты по Украине с территории Беларуси.