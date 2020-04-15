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Первый случай коронавируса выявили в Николаеве, в области уже 22

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 11:24
Первый случай коронавируса выявили в Николаеве, в области уже 22
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Вознесенском районе подтвердились 18 случаев

По состоянию на 15 апреля первый случай коронавируса выявили в Николаеве, всего в области уже 22 заболевших. Об этом говорится в сообщении Николаевской ОГА.

Сообщается, что в Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случаев COVID-19, при этом зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе, где заболели 18 человек.

Также выявлено 4 положительных результата у больных с диагнозом "пневмония": два - Вознесенск, по 1 случаю - в Южноукраинске и Николаеве. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и определение контактных лиц.

Также сообщается, что с 16 марта введен учет жителей Николаевской области, прибывших из-за границы. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль по соблюдению сроков и условий самоизоляции. Всего на учете 3166 человек.

Напомним, ранее в Вооруженных силах Украины подтвердили новые случаи заражения коронавирусом. Всего на сегодня там подтвердили 23 случая.

Также сообщалось, что в Житомирской области зарегистрировали четвертую смерть от коронавируса.

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