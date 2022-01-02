Вспышка "Омикрона" может привести к коллективному иммунитету в стране, - Минздрав Израиля
Министерство здравоохранения Израиля ожидает антирекорда по количеству заражений коронавирусом в течение следующих трех недель. В то же время вспышка "Омикрона" может привести к созданию коллективного иммунитета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Несмотря на то, что до конца декабря Израилю удавалось удерживать стремительное распространение нового штамма коронавируса "Омикрон", впрочем, ежедневное число заражений продолжает набирать темпы.
Вспышка заболевания может привести к образованию коллективного иммунитета. В конце концов Минздрав страны рассчитывает достичь этого благодаря вакцинации населения.
"Цифры должны быть очень высокими, чтобы достичь группового иммунитета. Это возможно, но мы не хотим достичь этого с помощью инфекций, мы хотим, чтобы это произошло вследствие вакцинации многих людей", - заявил представитель министерства здравоохранения Нахман Эш.