ru ua
Нд, 02 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Спалах "Омікрону" може привести до колективного імунітету в країні, - МОЗ Ізраїля

Новость на русском →
Неділя 02 січня 2022 16:50
Спалах "Омікрону" може привести до колективного імунітету в країні, - МОЗ Ізраїля Фото: спалах "Омікрону" може привести до колективного імунітету в країні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я Ізраїля очікує антирекорду з кількості заражень на коронавірус протягом трьох наступних тижнів. Водночас спалах "Омікрону" може призвести до створення колективного імунітету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Попри те, що до кінця грудня Ізраїлю вдавалося утримувати стрімке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", втім щоденна кількість заражень продовжує набирати темпів.

Спалах захворювання може призвести до утворення колективного імунітету. Зрештою МОЗ країни розраховує досягти цього завдяки вакцинації населення.

"Цифри повинні бути дуже високими, щоб досягти групового імунітету. Це можливо, але ми не хочемо досягти цього за допомогою інфекцій, ми хочемо, щоб це сталося внаслідок вакцинації багатьох людей", - заявив представник міністерства охорони здоров’я Нахман Еш.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Коронавірус
NEWS
У перший день 2022 року в Україні заразились коронавірусом майже дві тисячі людей: статистика
У перший день 2022 року в Україні заразились коронавірусом майже дві тисячі людей: статистика
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році