Спалах "Омікрону" може привести до колективного імунітету в країні, - МОЗ Ізраїля

Міністерство охорони здоров’я Ізраїля очікує антирекорду з кількості заражень на коронавірус протягом трьох наступних тижнів. Водночас спалах "Омікрону" може призвести до створення колективного імунітету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Попри те, що до кінця грудня Ізраїлю вдавалося утримувати стрімке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", втім щоденна кількість заражень продовжує набирати темпів.

Спалах захворювання може призвести до утворення колективного імунітету. Зрештою МОЗ країни розраховує досягти цього завдяки вакцинації населення.

"Цифри повинні бути дуже високими, щоб досягти групового імунітету. Це можливо, але ми не хочемо досягти цього за допомогою інфекцій, ми хочемо, щоб це сталося внаслідок вакцинації багатьох людей", - заявив представник міністерства охорони здоров’я Нахман Еш.