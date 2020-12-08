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Вспышка неизвестной болезни в Индии: количество пострадавших превысило 800

Индия, Вторник 08 декабря 2020 05:00
Вспышка неизвестной болезни в Индии: количество пострадавших превысило 800
Фото: Индия (pexels)
Автор: Даша Харченко

Из-за неизвестного заболевания в индийском городе Элуру (штат Андхра-Прадеш), которое не связывают с коронавирусом, пострадало уже 800 человек. Предварительно причиной недуга стало отравление.

Об этом сообщил инспектор округа Западный Годавари в штате Андхра-Прадеш Долла Джоши Рой, передает The Guardian.

С 5 декабря зарегистрировано 848 случаев заболевания.

"Мы провели тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Так что мы знаем, что это не он", - сказал Долла Джоши Рой.

Утром 7 декабря сообщалось, что 315 граждан госпитализировали с симптомами недиагностированного заболевания. Один житель южного города Элуру умер от неизвестной болезни. Тогда не исключалось, что произошло массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.

Напомним, правительство Греции приняло решение продлить локдаун в стране до 7 января. Ограничения включают ночной комендантский час и запрет на выезд за пределы домашних префектур.

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