Спалах невідомої хвороби в Індії: кількість постраждалих перевищила 800

Фото: Індія (pexels)

Через невідоме захворювання в індійському місті Элуру (штат Андхра-Прадеш), яке не пов'язують з коронавірусом, постраждало вже 800 осіб. Попередньо причиною недуги стало отруєння.

Про це повідомив інспектор округу Західний Годаварі в штаті Андхра-Прадеш Долла Джоші Рой, передає The Guardian.

З 5 грудня зареєстровано 848 випадків захворювання.

"Ми провели тести на коронавірус і отримали негативні результати. Так що ми знаємо, що це не він", - сказав Долла Джоші Рой.

Вранці 7 грудня повідомлялося, що 315 громадян госпіталізували з симптомами недіагностованого захворювання. Один житель південного міста Элуру помер від невідомої хвороби. Тоді не виключалося, що сталося масове зараження в результаті забруднення повітря або через вживання недоброякісних продуктів.

Нагадаємо, уряд Греції прийняв рішення продовжити локдаун в країні до 7 січня. Обмеження включають нічну комендантську годину і заборону на виїзд за межі домашніх префектур.