В Греции продлили локдаун до 7 января

Фото: флаг Греции (pixabay.com)

Правительство Греции приняло решение продлить локдаун в стране до 7 января. Ограничения включают ночной комендантский час и запрет на выезд за пределы домашних префектур.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

По словам официального представителя правительства Греции Стелиоса Петсаса, в стране до 7 января будут закрыты школы, рестораны, бары, корты и горнолыжные курорты.

При этом он анонсировал новые меры относительно церквей, парикмахерских и розничных магазинов. О них станет известно на этой неделе.

Напомним, с 7 ноября в Греции был введен трехнедельный локдаун. Однако правительство страны уже неоднократно его продлевало, поскольку число новых и тяжелых случаев и смертей от коронавируса в Греции недостаточно снизилось.

При этом в середине ноября греческое правительство решило закрыть школы и детские сады на время действия локдауна.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране всем гражданам бесплатно предоставят вакцину от коронавируса, когда она станет доступной.