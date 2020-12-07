В Индии свыше 300 человек госпитализировали из-за неизвестной болезни

Фото: госпитализация в Индии (Prashant Nakwe)

В Индии 315 граждан госпитализировали с симптомами недиагностированного заболевания. Один житель южного города Элуру (штат Андхра-Прадеш) умер от неизвестной болезни.

Об этом сообщает газета The Hindu.

Издание отмечает, что жители с симптомами неизвестной болезни стали поступать в больницы в субботу. К вечеру воскресенья их число достигло 315.

Указано, что среди пациентов - 46 детей и 70 женщин.

Медики информируют, что у больных наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. В большинстве состояние остается стабильным. Результаты тестов на коронавирус у пациентов оказались отрицательными.

"Возбудитель болезни не обнаружен. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы", - цитирует газета представителей местных органов здравоохранения.

Не исключено, что произошло массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.

Напомним, в конце ноября Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом в мире. За 28 ноября сообщили о болезни 747 082 человека.