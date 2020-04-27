Вспышка коронавируса в общежитии Запорожья: количество больных возросло

В Запорожье возросло количество больных на коронавирус жителей общежития в Александровском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного лабораторного центра Минздрава.

Сообщается, что проведено вирусологическое обследование всех жителей общежития (166 человек), выявлены 15 заболевших человек острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом, среди них - шесть детей.

"По состоянию на 27.04.2020 на стационаром лечении в КНП Городская больница №7 находится 5 человек, лечится в КНП "Областная инфекционная клиническая больница" ЗОР - 10 человек. Состояние здоровья в одной больной - тяжелое (получает кислород), у остальных - средней тяжести. Среди заболевших 6 детей в возрасте до 17 лет", - говорится в сообщении.

Также, предположительно, источником заболевания стала женщина, проживающая в этом общежитии, которая с 13 апреля находилась на амбулаторном лечении из-за острой респираторной вирусной инфекции. И только 21 апреля по результатам лабораторного обследования, больной был выставлен окончательный диагноз COVID-19.

Напомним, вчера в Запорожском городском совете сообщили, что вспышка коронавируса произошла в одном из общежитий в Александровском районе города. Инфицирование было подтверждено в 11 жильцов общежития.

РБК-Украина писало, что вчера была проверка на коронавирус всех жителей общежития, которых около 200.