Вспышка коронавируса в общежитии Запорожья: количество больных возросло

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всех жителей общежития проверяют на коронавирус

В Запорожье возросло количество больных коронавирусом жителей общежития в Александровском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожского городского совета.

По данным горсовета, сегодня продолжается проверка на коронавирус всех жителей общежития, которых около 200. На данный момент подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом. Среди больных есть дети 10-17 лет, они в стабильном состоянии.

"Вместе с тем, у двух женщин, которые вчера были направлены на обсервацию без симптомов, сегодня повысилась температура, поэтому им дают кислород. По данным медиков, состояние пациентов удовлетворительное". - рассказали в горсовете.

Отмечается, что возле общежития постоянно дежурят сотрудники полиции, которые никого не выпускают и не впускают в общежитие. Сейчас местные власти решают вопрос поставок продуктов и медикаментов жителям общежития.

Напомним, вчера в Запорожском городском совете сообщили, что вспышка коронавируса произошла в одном из общежитий в Александровском районе города. Инфицирование было подтверждено у 11 жильцов общежития.

Также РБК-Украина писало, что вспышка коронавируса был зафиксирована в Харьковской областной психиатрической больнице. Сегодня въезд в населенный пункт, где находится психбольница, был ограничен. На въездах установили контрольно-пропускные пункты.