Спалах коронавірусу в світі: список країн

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус охопив вже 74 країни

У світі зростає кількість країн, в яких зафіксували коронавірус, сьогодні в цей список потрапила й Україна. РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах світу.

1. Афганістан (1 випадок)

2. Алжир (2 випадки)

3. Андорра (1 випадок)

4. Вірменія (1 випадок)

5. Австралія (35 випадків, 1 смерть)

6. Австрія (10 випадків)

7. Бахрейн (49 випадків)

8. Білорусь (1 випадок)

9. Бельгія (1 випадок)

10. Бразилія (2 випадки)

11. Камбоджа (1 випадок)

12. Канада (24 випадки)

13. Хорватія (6 випадків)

14. Чеська Республіка (5 випадків)

15. Данія (3 випадки)

16. Домініканська Республіка (1 випадок)

17. Еквадор (7 випадків)

18. Єгипет (2 випадки)

19. Естонія (1 випадок)

20. Фінляндія (3 випадки)

21. Франція (130 випадків, 2 смертельних випадки)

22. Грузія (1 випадок)

23. Німеччина (158 випадків)

24. Греція (7 випадків)

25. Гонконг (100 випадків, смерті 2)

26. Ісландія (3 випадки)

27. Індія (6 випадків)

28. Індонезія (2 випадки)

29. Іран (1501 випадок, 66 смертей)

30. Ірак (26 випадків)

31. Ірландія (1 випадок)

32. Ізраїль (12 випадків)

33. Італія (2036 випадків, 52 випадки смерті)

34. Японія (974 випадку, 12 смертей)

35. Йорданія (1 випадок)

36. Кувейт (56 випадків)

37. Латвія (1 випадок)

38. Ліван (13 випадків)

39. Литва (1 випадок)

40. Люксембург (1 випадок)

41. Макао (10 випадків)

42. Малайзія (25 випадків)

43. Мексика (5 випадків)

44. Монако (1 випадок)

45. Непал (1 випадок)

46. Нідерланди (7 випадків)

47. Нова Зеландія (1 випадок)

48. Нігерія (1 випадок)

49. Північна Македонія (1 випадок)

50. Норвегія (15 випадків)

51. Оман (6 випадків)

52. Пакистан (5 випадків)

53. Філіппіни (3 випадки, 1 смерть)

54. Португалія (2 випадки)

55. Катар (7 випадків)

56. Румунія (3 випадки)

57. Росія (6 випадків)

58. Сан-Марино (1 випадок)

59. Саудівська Аравія (1 випадок)

60. Сенегал (1 випадок)

61. Сінгапур (108 випадків)

62. Південна Корея (5186 випадків, 29 смертей)

63. Іспанія (73 випадки)

64. Шрі-Ланка (1 випадок)

65. Швеція (13 випадків)

66. Швейцарія (18 випадків)

67. Тайвань (41 випадок, 1 смерть)

68. Таїланд (42 випадки, 1 смерть)

69. Туніс (1 випадок)

70. Україна (1 випадок)

71. Об'єднані Арабські Емірати (21 випадок)

72. Великобританія (40 випадків)

73. США (105 випадків, 6 смертей)

74. В'єтнам (16 випадків)

Нагадаємо, в Україні сьогодні повідомили про перший випадок зараження коронавірусом. Заразився житель Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії.

Раніше повідомлялося, що в Італії від коронавірусу COVID-19 померло 52 людини. Станом на 2 березня в Італії налічується 1835 осіб, у яких діагностували коронавірус.

Відзначимо, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.