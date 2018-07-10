ВСП рекомендовал Порошенко назначить 68 судей в местные суды

Для продолжения работы, судьи прошли соответствующую квалификацию

Сегодня, 10 июля, Высший совет правосудия (ВСП) рассмотрел материалы о внесении представления президенту Украины Петру Порошенко о назначении 70 судей на должности в местные суды. Об этом сообщает пресс-служба ВРП.

Так, отмечается, что полномочия судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены, но они продолжали занимать свою должность.

Сообщается, что для продолжения работы, судьи прошли соответствующую квалификацию.

"Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины указанных судей было признано такими, что соответствуют занимаемой должности и рекомендуется для назначения на должности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший совет правосудия принял внести представление президенту Украины Петру Порошенко о переводе 17 судей из Донецкой и Луганской областей в другие суды.