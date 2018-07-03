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ВСП внесет представление Порошенко о переводе 17 судей из Донбасса

НовостиОбщество    03.07.2018 - 16:08
Фото: Высший совет правосудия (РБК-Украина)
Фото: Высший совет правосудия (РБК-Украина)

Их было отправлено в командировку

Высший совет правосудия (ВСП) принял внести представление президенту Украины Петру Порошенко о переводе 17 судей из Донецкой и Луганской областей в другие суды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, к ВСП поступили решения Высшей квалификационной комиссии судей Украины относительно перевода судей, которые были отправлены в командировку в другие ограны правосудия, но продолжают занимать должность в судах, работу которых прекращено из-за борьбы с терроризмом.

Как сообщается, ВРУ приняла внести представление о переводе:

судьи Краснолучского городского суда Луганской области Виктории Бондарь на должность судьи Лохвицкого районного суда Полтавской области;

судьи Артемовского районного суда города Луганска Марины Есауленко на должность судьи Голосеевского районного суда города Киева;

судьи Ленинского районного суда города Луганска Андрея Либстера на должность судьи Куликовского районного суда Черниговской области;

судьи Куйбышевского районного суда города Донецка Натали Машкиной на должность судьи Михайловского районного суда Запорожской области;

судьи Центрально-Городского районного суда города Макеевки Донецкой области Светланы Мащенко на должность судьи Нововодолажского районного суда Харьковской области;

судьи Краснодонского горрайонного суда Луганской области Дмитрия Шмигельськогона должность судьи Деснянского районного суда города Киева;

судьи Центрально-Городского районного суда города Макеевки Донецкой области Ирины Яременко на должность судьи Новозаводского районного суда города Чернигова;

судьи Камянобродского районного суда города Луганска Натальи Бойко на должность судьи Северодонецкого городского суда Луганской области;

судьи Дебальцевского городского суда Донецкой области Тамары Попович на должность судьи Славянского горрайонного суда Донецкой области;

судьи Шахтерского горрайонного суда Донецкой области Ирины Пархоменко на должность судьи Нововодолажского районного суда Харьковской области;

судьи Куйбышевского районного суда города Донецка Натали Писанец на должность судьи Волновахского районного суда Донецкой области;

судьи Червоногвардейского районного суда города Макеевки Донецкой области Марины Заставенко на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева;

судьи Червоногвардейского районного суда города Макеевки Донецкой области Александра Березникова на должность судьи Чаплинского районного суда Херсонской области;

судьи Славяносербского районного суда Луганской области Мицик Светланы Анатольевны на должность судьи Лозовского горрайонного суда Харьковской области;

судьи Докучаевского городского суда Донецкой области Евгения Селина на должность судьи Калиновского районного суда Винницкой области;

судьи Камянобродского районного суда города Луганска Вишняка Максима на должность судьи Соломенского районного суда города Киева;

судьи Киевского районного суда города Донецка Татьяны Чальцевої на должность судьи Волновахского районного суда Донецкой области

Напомним, ранее сообщалось, что ВсП одобрил освобождение 7 судей

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Теги публикации: Порошенко Петр, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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