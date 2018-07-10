ВРП рекомендувала Порошенку призначити 68 суддів до місцевих судів

Для продовження роботи, судді пройшли відповідну кваліфікацію

Сьогодні, 10 липня, Вища рада правосуддя (ВРП) розглянула матеріали щодо внесення подання президентові України Петру Порошенко про призначення 70 суддів на посади до місцевих судів. Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Так, зазначається, що повноваження суддів припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, але вони продовжували займати свою посаду.

Повідомляється, що для продовження роботи, судді пройшли відповідну кваліфікацію.

"Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зазначених суддів було визнано такими, що відповідають займаній посаді, та рекомендовано для призначення на посади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вища рада правосуддя ухвалила внести подання президентові України Петру Порошенку про переведення 17 суддів із Донецької та Луганської областей до інших судів.