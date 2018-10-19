ВСП отстранил судью Цокол, которая рассматривала дело Саакашвили

Судья в 2017 году отпустила Саакашвили в то время, как прокуратура просила домашний арест
Высший совет правосудия (ВСП) отстранил от должности судью Печерского районого суда Киева Лариса Цокол. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВРП.
Отмечается, что решение об отстранении судьи было принято с учетом заключения первой дисциплинарной палаты ВСП.
"19 октября 2018 года, судью Печерского районного суда города Киева Цокол Ларису Ивановну отстранен от осуществления правосудия", - говорится в сообщении.
Также в ВСП пояснили, что в случае принятия решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия.
"Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия ВСП отдельного решения", - отметили в ВСП.
Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия - до принятия ВРУ решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.
Добавим, что Лариса Цокол рассматривала дело лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили и 11 декабря 2017 года она отказала прокурорам в ходатайстве взять под круглосуточный домашний арест Саакашвили.
Как сообщало РБК-Украина, Окружной административный суд города Киева отказал Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска к Государственной миграционной службы Украины по процедуре реадмиссии. Саакашвили просил суд признать незаконным решение миграционной службы о его реадмиссии в Польшу, признать незаконными действия миграционной службы и Государственной пограничной службы по реадмиссии, а также истец просил суд обязать миграционную службу отменить соответствующее решение.
Отметим, Саакашвили подал иск на президента Украины Петра Порошенко, поскольку считает, что его незаконно лишили украинского гражданства.
В июне 2018 года Кассационный административный суд Верховный суд Украины назначил экспертизу почерка Саакашвили на его заявлении о приеме в украинское гражданство.