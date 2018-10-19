ВРП відсторонила суддю Цокол, яка розглядала справу Саакашвілі

Фото: Лариса Цокол (facebook.com/kupriyofficial)

Суддя у 2017 році відпустила Саакашвілі в той час, як прокуратура просила домашній арешт

Вища рада правосуддя (ВРП) відсторонила від посади суддю Печерського районого суду Києва Ларису Цокол. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВРП.

Зазначається, що рішення про відсторонення судді було ухвалене з урахуванням висновку першої дисциплінарної палати ВРП.

"19 жовтня 2018 року, суддю Печерського районного суду міста Києва Цокол Ларису Іванівну відсторонено від здійснення правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Також у ВРП роз'яснили, що у разі ухвалення рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення судді з посади, такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

"Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення ВРП окремого рішення", - зазначили у ВРП.

Термін дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя - до ухвалення ВРП рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Додамо, що Лариса Цокол розглядала справу лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі й 11 грудня 2017 року вона відмовила прокурорам у клопотанні взяти під цілодобовий домашній арешт Саакашвілі.

Як повідомляло РБК-Україна, Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив Михайлу Саакашвілі у задоволенні позову до Державної міграційної служби України за процедурою реадмісії. Саакашвілі просив суд визнати незаконним рішення міграційної служби про його реадмісію в Польщу, визнати незаконними дії міграційної служби та Державної прикордонної служби з реадмісії, а також позивач просив суд зобов'язати міграційну службу скасувати відповідне рішення.

Зазначимо, Саакашвілі подав позов на президента України Петра Порошенка, оскільки вважає, що його незаконно позбавили українського громадянства.

У червні 2018 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду України призначив експертизу почерку Саакашвілі на його заяві про прийом в українське громадянство.