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Суд призначив експертизу почерку Саакашвілі на заяві про прийом в українське громадянство

НовиниПолітика    22.06.2018 - 18:28
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Суд призначив експертизу почерку на заяві про прийом в 2015 році в українське громадянство

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України призначив експертизу почерку лідера "Руху нових сил", екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі на його заяві про прийом в українське громадянство. Про це повідомив в Facebook адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

"Суд призначив експертизу почерку на заяві про прийом в 2015 році в українське громадянство, а так само з метою проведення об'єктивної та прозорої експертизи рекомендував експертній установі залучити до цього процесу іноземного експерта", - сказав адвокат.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив Михайлу Саакашвілі у задоволенні позову до Державної міграційної служби України за процедурою реадмісії. Саакашвілі просив суд визнати незаконним рішення міграційної служби про його реадмісію в Польщу, визнати незаконними дії міграційної служби та Державної прикордонної служби з реадмісії, а також позивач просив суд зобов'язати міграційну службу скасувати відповідне рішення.

Зазначимо, Саакашвілі подав позов на президента України Петра Порошенка, оскільки вважає, що його незаконно позбавили українського громадянства.

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Теги публікації: Саакашвілі  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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