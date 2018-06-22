Суд призначив експертизу почерку Саакашвілі на заяві про прийом в українське громадянство

Суд призначив експертизу почерку на заяві про прийом в 2015 році в українське громадянство

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України призначив експертизу почерку лідера "Руху нових сил", екс-голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі на його заяві про прийом в українське громадянство. Про це повідомив в Facebook адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

"Суд призначив експертизу почерку на заяві про прийом в 2015 році в українське громадянство, а так само з метою проведення об'єктивної та прозорої експертизи рекомендував експертній установі залучити до цього процесу іноземного експерта", - сказав адвокат.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив Михайлу Саакашвілі у задоволенні позову до Державної міграційної служби України за процедурою реадмісії. Саакашвілі просив суд визнати незаконним рішення міграційної служби про його реадмісію в Польщу, визнати незаконними дії міграційної служби та Державної прикордонної служби з реадмісії, а також позивач просив суд зобов'язати міграційну службу скасувати відповідне рішення.

Зазначимо, Саакашвілі подав позов на президента України Петра Порошенка, оскільки вважає, що його незаконно позбавили українського громадянства.