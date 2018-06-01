Суд отказал Саакашвили в удовлетворении иска к Миграционной службе по его реадмиссии

Саакашвили просил суд признать незаконным решение миграционной службы о его реадмиссии в Польшу

Окружной административный суд города Киева отказал Михаилу Саакашвилли в удовлетворении иска к Государственной миграционной службы Украины по процедуре реадмиссии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отметим, что Саакашвили просил суд признать незаконным решение миграционной службы о его реадмиссии в Польшу, признать незаконными действия миграционной службы и Государственной пограничной службы по реадмиссии, а также истец просил суд обязать миграционную службу отменить соответствующее решение.

Установлено, что 10 сентября 2017 года в пункте пропуска через государственную границу Украины "Шегини" Саакашвили совершил незаконное пересечение государственной границы Украины из Польши в Украину без разрешения соответствующих органов власти.

Так, факт незаконного пересечения государственной границы подтверждается судебными решениями, вступившими в законную силу, а именно постановлением Мостиского районного суда Львовской области, которое оставлено ​​без изменений соответствующим постановлением апелляционного суда Львовской области.

Судом города Киева установлено, что реадмиссия Саакашвили, как лица, незаконно находится на территории Украины, осуществлялась по стандартной процедуре инициированной миграционной службой, на основании соглашения между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии и ратифицированной соответствующим законом Украины.

В то же время, судом установлено, что по результатам рассмотрения соответствующего запроса, польская сторона дала согласие на реадмиссию Саакашвили, о чем сообщила миграционную службу письмом, копия которого имеется в материалах административного дела.

Напомним, Государственная миграционная служба Украины отказалась признавать Саакашвили беженцем.