ВСП отказался отстранить Вовка от работы

Высший совет правосудия отказался отстранить судью Окружного административного суда города Киева Павла Волка от работы. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство Генеральной прокуратуры, отказав в отстранении Вовка.

Напомним, 20 августа судья Окружного админсуда Павел Вовк сложил свои полномочия главы ОАСК. Он добровольно сложил полномочия главы суда от 1 августа. Также он добавил, что уходит в отпуск после сложения полномочий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

После чего руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что руководство Генеральной прокуратуры Украины до сих пор не подписало подозрения. Он сообщал, что подозрения были направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю 28 июля.

29 июля подозрения на судей Окружного административного суда Киева поступили на подпись к заместителю генерального прокурора.

30 июля Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрения главу ОАСК Павла Вовка. Он должен явится в Генпрокуратуру 2 августа в 14:00 для проведения процессуальных действий.