Путін допустив розпад Росії: будуть московити, уральці та інші

Російський диктатор Володимир Путін допустив, що у майбутньому РФ розвалиться. Традиційно у цьому глава Кремля звинуватив Захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на диктатора в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

Путін заявив, що Захід нібито має лише одну мету - розвалити Російську Федерацію. Водночас він допустив таку можливість.

Диктатор вважає, що якщо Росія розвалиться, то об'єднаного "русского народа" не буде.

"Російського народу, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію і встановити контроль над її уламками, може не зберегтися - будуть московити, уральці та інші", - сказав Путін.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розвал Росії буде найкращою гарантією безпеки для України та світу.

Водночас керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов допускає, що Росія може розвалитися на декілька суб'єктів.

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