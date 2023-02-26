ua ru
Нд, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін допустив розпад Росії: будуть московити, уральці та інші

Новость на русском →
Москва, Неділя 26 лютого 2023 15:06
Путін допустив розпад Росії: будуть московити, уральці та інші Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін допустив, що у майбутньому РФ розвалиться. Традиційно у цьому глава Кремля звинуватив Захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на диктатора в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

Путін заявив, що Захід нібито має лише одну мету - розвалити Російську Федерацію. Водночас він допустив таку можливість.

Диктатор вважає, що якщо Росія розвалиться, то об'єднаного "русского народа" не буде.

"Російського народу, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію і встановити контроль над її уламками, може не зберегтися - будуть московити, уральці та інші", - сказав Путін.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розвал Росії буде найкращою гарантією безпеки для України та світу.

Водночас керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов допускає, що Росія може розвалитися на декілька суб'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація
NEWS
Дефіциту електроенергії немає, але в Одесі діють відключення світла, - "Укренерго"
Дефіциту електроенергії немає, але в Одесі діють відключення світла, - "Укренерго"
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни