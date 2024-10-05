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По всьому місту. СБУ проводить безпекові заходи у Сумах

Суми, Субота 05 жовтня 2024 14:20
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По всьому місту. СБУ проводить безпекові заходи у Сумах Фото: безпекові заходи у Сумах проводить СБУ 5 жовтня (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України (СБУ) проводить безпекові заходи у Сумах 5 жовтня. Вони ведуться по всьому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Суми. До них долучені Національна поліція, військова служба правопорядку у ЗСУ та Національна гвардія", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дії правоохоронців охоплюють усе місто.

"Мета - запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України", - додають у відомстві.

Що передбачається

Працівники СБУ попереджають, що під час проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

"У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка", - пояснюють в СБУ.

Крім того, здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

"СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години", - просять у спецслужбі.

Безпекові заходи СБУ

СБУ постійно проводить заходи щодо безпеки у тому чи іншому регіоні. Часто такі дії допомагають виявити, наприклад, російських агентів.

Так, нещодавно у Донецькій області було затримано агента військової розвідки РФ. Зрадник розвідував бойові позиції сил оборони на Покровському напрямку.

Крім того, СБУ спіймала дезертира-зрадника. Він перейшов на бік ворога та коригував удари росіян.

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