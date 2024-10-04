ua en ru
Пт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Допомагав ворогу прорватись до Покровська. СБУ затримала зрадника

П'ятниця 04 жовтня 2024 10:45
UA EN RU
Допомагав ворогу прорватись до Покровська. СБУ затримала зрадника Фото: СБУ затримала зрадника (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

У Донецькій області затримано агента воєнної розвідки Російської Федерації (РФ). Зрадник розвідував бойові позиції Сил оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

До виконання завдань російська розвідка завербувала 49-річного безробітного з Краматорська, який проявляв проросійську активність у забороненій соціальній мережі "Однокласники".

"За вказівкою окупантів фігурант об’їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, де приховано фіксував позиції українських військ. Отримані відомості він позначками відображав на гугл-карті і з детальним текстовим описом відправляв своєму російському куратору", - пише СБУ.

Допомагав ворогу прорватись до Покровська. СБУ затримала зрадника

Фото: СБУ затримала зрадника (t.me/SBUkr)

Зрадника було викрито ще на початковому етапі його розвідактивності. Затримали за місцем проживання.

Під час обшуку було виявлено мобільний телефон, який підозрюваний використовував для комунікації з російською спецслужбою.

Що загрожує

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стан. Наразі він перебуває під вартою.

Йому загрожує довічне.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно спіймала дезертира-зрадника, який перейшов на бік ворога та коригував удари росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Служба безпеки України
NEWS
Окупанти запустили по Україні майже 20 дронів. Як відпрацювала ППО
Окупанти запустили по Україні майже 20 дронів. Як відпрацювала ППО
DAILY
"Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію
Юлія Акимова, Віталій Носач "Нехай бомблять Москву!" Як живе Запоріжжя після атак КАБами і що там говорять про Росію