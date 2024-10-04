Допомагав ворогу прорватись до Покровська. СБУ затримала зрадника

У Донецькій області затримано агента воєнної розвідки Російської Федерації (РФ). Зрадник розвідував бойові позиції Сил оборони на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

До виконання завдань російська розвідка завербувала 49-річного безробітного з Краматорська, який проявляв проросійську активність у забороненій соціальній мережі "Однокласники".

"За вказівкою окупантів фігурант об’їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, де приховано фіксував позиції українських військ. Отримані відомості він позначками відображав на гугл-карті і з детальним текстовим описом відправляв своєму російському куратору", - пише СБУ.

Фото: СБУ затримала зрадника (t.me/SBUkr)

Зрадника було викрито ще на початковому етапі його розвідактивності. Затримали за місцем проживання.

Під час обшуку було виявлено мобільний телефон, який підозрюваний використовував для комунікації з російською спецслужбою.

Що загрожує

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стан. Наразі він перебуває під вартою.

Йому загрожує довічне.