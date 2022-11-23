По всьому Києву зупинено водопостачання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Telegram .

Роботи з відновлення енерго- та водопостачання продовжуються.

"Через обстріли постачання води призупинено у всьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше їх відновити", - зазначив він.

Нагадаємо, у Києві 23 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За даними КМДА, ракети потрапили до об'єкту інфраструктури. Також вибухи пролунали у різних районах столиці. Наразі відомо про трьох загиблих та шістьох постраждалих.

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