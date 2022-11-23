По всему Киеву остановлено водоснабжение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram .

"Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее их восстановить", - отметил он.

Напомним, в Киеве 23 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным КГГА, ракеты попали в объект инфраструктуры. Также взрывы прогремели в разных районах столицы. В настоящее время известно о трех погибших и шести пострадавших.

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