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По всему Киеву остановлено водоснабжение

Фото: по всему Киеву остановлено водоснабжение (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве 23 ноября в результате массированных ракетных ударов приостановлено водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

"Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее их восстановить", - отметил он.

Власти столицы призывают граждан запастись водой.

Работы по возобновлению энерго- и водоснабжения продолжаются.

Напомним, в Киеве 23 ноября во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным КГГА, ракеты попали в объект инфраструктуры. Также взрывы прогремели в разных районах столицы. В настоящее время известно о трех погибших и шести пострадавших.

Подробней о ситуации в стране - читайте в нашем материале.

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КиевВодоснабжениеракетный удар