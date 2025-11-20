UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Всього два пункти. ЄС має дуже чіткий план щодо миру в Україні, - Каллас

Фото: Кая Каллас, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

План Євросоюзу щодо досягнення миру в Україні містить лише два пункти. Зокрема, це послаблення Росії і підтримка України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Європейський Союз завжди підтримував справедливий, тривалий і всеосяжний мир. Сьогодні ми, звісно, обговорили останні події, і міністр Сибіга поінформував нас про позицію України", - сказала вона.

Каллас наголосила, що "для успіху будь-якого мирного плану" необхідна його підтримка Євросоюзом та Україною.

"ЄС має дуже чіткий план із двох пунктів. По-перше, послабити Росію. По-друге, підтримати Україну", - заявила глава дипломатії ЄС.

За її словами, сьогодні, 20 листопада, голова Європейського розвідцентру та посланник Євросоюзу із санкційних питань розповіли про вплив санкцій ЄС на РФ.

Згідно з їхніми даними, експорт російської сирої нафти впав до найнижчого рівня за останні місяці, а податкові надходження - до найнижчого рівня за весь час повномасштабної війни.

"Росія неодноразово лицемірно говорила про мирні переговори, а попередні переговори провалилися, тому що Росія так і не взяла на себе жодних реальних зобов'язань. Тиск має бути на агресора, а не на жертву", - підкреслила Каллас.

Мирний план США

Сьогодні, 20 листопада, президент Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану і найближчим часом планує обговорити його з Дональдом Трампом.

Раніше Bloomberg повідомило про ще дві ключові вимоги мирного плану США. Зокрема, нібито йдеться про зняття міжнародних санкцій, а також зупинку процесів, які документують злочини росіян проти мирного населення та інфраструктури України.

Нагадаємо, західні ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що документ нібито складається з 28 пунктів і фактично передбачає капітуляцію України. Зокрема, від Києва вимагають, щоб він відмовився від Донбасу, половини чисельності армії і не тільки.

