Всього два пункти. ЄС має дуже чіткий план щодо миру в Україні, - Каллас

"Європейський Союз завжди підтримував справедливий, тривалий і всеосяжний мир. Сьогодні ми, звісно, обговорили останні події, і міністр Сибіга поінформував нас про позицію України", - сказала вона.

Каллас наголосила, що "для успіху будь-якого мирного плану" необхідна його підтримка Євросоюзом та Україною.

"ЄС має дуже чіткий план із двох пунктів. По-перше, послабити Росію. По-друге, підтримати Україну", - заявила глава дипломатії ЄС.

За її словами, сьогодні, 20 листопада, голова Європейського розвідцентру та посланник Євросоюзу із санкційних питань розповіли про вплив санкцій ЄС на РФ.

Згідно з їхніми даними, експорт російської сирої нафти впав до найнижчого рівня за останні місяці, а податкові надходження - до найнижчого рівня за весь час повномасштабної війни.

"Росія неодноразово лицемірно говорила про мирні переговори, а попередні переговори провалилися, тому що Росія так і не взяла на себе жодних реальних зобов'язань. Тиск має бути на агресора, а не на жертву", - підкреслила Каллас.