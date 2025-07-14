"Всього 6 систем": Пісторіус пояснив, чому Німеччина не дасть більше Patriot Україні

Німеччина більше не може відправити Україні системи ППО Patriot. Причина в тому, що у Берліна їх залишилося занадто мало.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Financial Times.
Як пише видання, загалом у Німеччині налічувалося 12 одиниць ППО Patriot. Три з них Берлін уже передав Києву.
Ще дві системи були передані Польщі в оренду, і щонайменше одна постійно перебуває на обслуговуванні або навчаннях. Таким чином у країни залишилося всього 6 Patriot.
"У нас у Німеччині залишилося всього шість. Це дійсно занадто мало, особливо з огляду на цілі НАТО з розвитку потенціалу, які нам необхідно виконати. Ми безумовно не можемо надати більше", - сказав міністр.
Водночас Пісторіус повідомив, що в понеділок у Вашингтоні він має зустрітися з главою Пентагону Пітом Хегсетом. Під час зустрічі вони обговорять "дорожню карту" підтримки Європи з боку США.
Крім того, Пісторіус заявив, що обговорить пропозицію, яку він зробив Гегсету минулого місяця. Йдеться про те, щоб Німеччині дозволили купити у США дві системи Patriot для України.
Також у цьому інтерв'ю очільник німецького Міноборони повідомив, що Німеччина не постачатиме Україні свої ракети великої дальності Taurus.
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Для цього буде використано "багаторівневу домовленість" між Україною та партнерами.
"Ми робимо все, щоб Україна отримала якомога більше засобів для збивання дронів, для збивання ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем Patriot і ракет до них", - сказав президент.
Крім того, днями речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що країна веде переговори не тільки щодо закупівлі Patriot, а й щодо залучення широкого спектра інших засобів ППО.
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