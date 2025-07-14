"Всього 6 систем": Пісторіус пояснив, чому Німеччина не дасть більше Patriot Україні

Як пише видання, загалом у Німеччині налічувалося 12 одиниць ППО Patriot. Три з них Берлін уже передав Києву.

Ще дві системи були передані Польщі в оренду, і щонайменше одна постійно перебуває на обслуговуванні або навчаннях. Таким чином у країни залишилося всього 6 Patriot.

"У нас у Німеччині залишилося всього шість. Це дійсно занадто мало, особливо з огляду на цілі НАТО з розвитку потенціалу, які нам необхідно виконати. Ми безумовно не можемо надати більше", - сказав міністр.

Водночас Пісторіус повідомив, що в понеділок у Вашингтоні він має зустрітися з главою Пентагону Пітом Хегсетом. Під час зустрічі вони обговорять "дорожню карту" підтримки Європи з боку США.

Крім того, Пісторіус заявив, що обговорить пропозицію, яку він зробив Гегсету минулого місяця. Йдеться про те, щоб Німеччині дозволили купити у США дві системи Patriot для України.

Також у цьому інтерв'ю очільник німецького Міноборони повідомив, що Німеччина не постачатиме Україні свої ракети великої дальності Taurus.