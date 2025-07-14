"Всего 6 систем": Писториус объяснил, почему Германия не даст больше Patriot Украине

Германия больше не может отправить Украине системы ПВО Patriot. Причина в том, что у Берлина их осталось слишком мало.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Financial Times.
Как пишет издание, всего в Германии насчитывалось 12 единиц ПВО Patriot. Три из них Берлин уже передал Киеву.
Еще две системы были переданы Польше в аренду, и как минимум одна постоянно находится на обслуживании или учениях. Таким образом у страны осталось всего 6 Patriot.
"У нас в Германии осталось всего шесть. Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по развитию потенциала, которые нам необходимо выполнить. Мы определенно не можем предоставить больше", - сказал министр.
В то же время Писториус сообщил, что в понедельник в Вашингтоне он должен должен встретиться с главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе встречи они обсудят "дорожную карту" поддержки Европы со стороны США.
Кроме того, Писториус заявил, что обсудит предложение, которое он сделал Хегсету в прошлом месяце. Речь о том, чтобы Германии разрешили купить у США две системы Patriot для Украины.
Также в этом интервью глава немецкого Минобороны сообщил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus.
Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Для этого будет использовала "многоуровневая договоренность" между Украиной и партнерами.
"Мы делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет. Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность, относительно новых систем Patriot и ракет к ним", - сказал президент.
Кроме того, на днях спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что страна ведет переговоры не только по закупке Patriot, но и по привлечению широкого спектра других средств ПВО
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.