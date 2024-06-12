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Всього 2 години. Стало відомо, коли будуть вимикати світло 13 червня

Фото: світло в України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 13 червня, в Україні знову будуть застосовані графіки відключень світла. Проте цього разу лише на 2 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та "Укренерго".

"Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 20:00 до 22:00", - повідомили в ДТЕК.

В компанії пояснили, що ситуація в енергосистемі залишається важкою, та закликали споживати світло ощадливо. 

Оновлено о 18:18.

За даними "Укренерго", графіки відключення будуть застосовані по всій території України.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, українці знову повернулись до графіків відключення світла. Причиною цьому стали тривала затримка допомоги від США та російські обстріли по українських енергетичних об'єктах.

Нині все частіше відключення світла пов'язують з погодою. Адже і спека і хмарна погода неабияк впливають на використанні електроенергії. Зокрема у спекотні дні українці частіше використовують кондиціонери, а вони, як відомо, потребують значних витрат електроенергії.

Водночас під час негоди порушується робота сонячних станцій, адже хмари не пропускають сонячні промені в потрібній кількості.

Та все ж, оскільки вплинути на погоду досі ніхто не зміг, українців закликали зменшити хоча б користування кондиціонерами.

Кабмін своєю чергою дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії. За даним дорученням чиновники мають відмовитися від використання кондиціонерів.

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ДТЕКВідключеня світлаЕнергетики