Всего 2 часа. Стало известно, когда будут выключать свет 13 июня

Ситуация со светом в Украине

Напомним, украинцы снова вернулись к графикам отключения света. Причиной этому стали длительная задержка помощи от США и российские обстрелы по украинским энергетическим объектам.

Сейчас все чаще отключения света связывают с погодой. Ведь и жара и облачная погода сильно влияют на использовании электроэнергии. В частности, в жаркие дни украинцы чаще используют кондиционеры, а они, как известно, требуют значительных затрат электроэнергии.

В то же время во время непогоды нарушается работа солнечных станций, ведь облака не пропускают солнечные лучи в нужном количестве.

И все же, поскольку повлиять на погоду пока никто не смог, украинцев призвали уменьшить хотя бы пользование кондиционерами.

Кабмин в свою очередь дал задачу чиновникам уменьшить потребление электроэнергии. По поручению чиновники должны отказаться от использования кондиционеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.