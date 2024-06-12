Всего 2 часа. Стало известно, когда будут выключать свет 13 июня

Завтра, 13 июня, в Украине снова будут применены графики отключений света. Однако на этот раз всего на 2 часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и "Укренерго".
"Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 20:00 до 22:00", - сообщили в ДТЭК.
В компании объяснили, что ситуация в энергосистеме остается тяжелой и призывали потреблять свет бережливо.
Обновлено в 18:18.
По данным "Укрэнерго", графики отключения будут применены по всей территории Украины.
Напомним, украинцы снова вернулись к графикам отключения света. Причиной этому стали длительная задержка помощи от США и российские обстрелы по украинским энергетическим объектам.
Сейчас все чаще отключения света связывают с погодой. Ведь и жара и облачная погода сильно влияют на использовании электроэнергии. В частности, в жаркие дни украинцы чаще используют кондиционеры, а они, как известно, требуют значительных затрат электроэнергии.
В то же время во время непогоды нарушается работа солнечных станций, ведь облака не пропускают солнечные лучи в нужном количестве.
И все же, поскольку повлиять на погоду пока никто не смог, украинцев призвали уменьшить хотя бы пользование кондиционерами.
Кабмин в свою очередь дал задачу чиновникам уменьшить потребление электроэнергии. По поручению чиновники должны отказаться от использования кондиционеров.
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