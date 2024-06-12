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Всего 2 часа. Стало известно, когда будут выключать свет 13 июня

Фото: свет в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 13 июня, в Украине снова будут применены графики отключений света. Однако на этот раз всего на 2 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и "Укренерго".

"Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут применяться с 20:00 до 22:00", - сообщили в ДТЭК.

В компании объяснили, что ситуация в энергосистеме остается тяжелой и призывали потреблять свет бережливо.

Обновлено в 18:18.

По данным "Укрэнерго", графики отключения будут применены по всей территории Украины.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, украинцы снова вернулись к графикам отключения света. Причиной этому стали длительная задержка помощи от США и российские обстрелы по украинским энергетическим объектам.

Сейчас все чаще отключения света связывают с погодой. Ведь и жара и облачная погода сильно влияют на использовании электроэнергии. В частности, в жаркие дни украинцы чаще используют кондиционеры, а они, как известно, требуют значительных затрат электроэнергии.

В то же время во время непогоды нарушается работа солнечных станций, ведь облака не пропускают солнечные лучи в нужном количестве.

И все же, поскольку повлиять на погоду пока никто не смог, украинцев призвали уменьшить хотя бы пользование кондиционерами.

Кабмин в свою очередь дал задачу чиновникам уменьшить потребление электроэнергии. По поручению чиновники должны отказаться от использования кондиционеров.

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