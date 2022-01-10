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Вследствие загрязнения образца: ВОЗ о возможности возникновения "Дельтакрона"

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Понедельник 10 января 2022 21:32
Вследствие загрязнения образца: ВОЗ о возможности возникновения "Дельтакрона" Фото: штамм коронавируса "Дельтакрон" мог появиться в результате загрязнения образца (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Пока нет оснований говорить о комбинации двух штаммов коронавируса. "Дельтакрон" может быть только результатом загрязнения образца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт председателя технической группы ВОЗ Марии Ван Керкхове.

"Дельтакрон", наверное, является результатом загрязнения образца во время секвенирования", - написала Керкхове.

Напомним, о гибриде штаммов "Дельта" и "Омикрон" стало известно совсем недавно.

По словам заведующего лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии кипрского университета Леонтиоса Кострикиса - заболевание имеет генетическую основу "Дельты" и мутации, которые характерны южноафриканскому варианту.

Новый штамм обнаружили у 25 пациентов с коронавирусом, среди которых - 11 были госпитализированы.

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