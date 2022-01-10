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Внаслідок забруднення зразка: ВООЗ про можливість виникнення "Дельтакрону"

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Понеділок 10 січня 2022 21:32
Внаслідок забруднення зразка: ВООЗ про можливість виникнення "Дельтакрону" Фото: штам коронавірусу "Дельтакрон" міг з'явитися внаслідок забруднення зразка (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі немає підстав говорити про комбінацію двох штамів коронавірусу. "Дельтакрон" може бути лише результатом забруднення зразка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови технічної групи ВООЗ Марії Ван Керкхове.

"Дельтакрон", напевно, є результатом забруднення зразка під час секвенування", - написала Керкхове.

Нагадаємо, про гібрид штамів "Дельта" й "Омікрон" стало відомо зовсім нещодавно.

За словами завідувача лабораторії біотехнології та молекулярної вірусології кіпрського університету Леонтіоса Кострікіса - захворювання має генетичну основу "Дельти" й мутації, які характерні південноафриканському варіанту.

Новий штам виявили у 25 пацієнтів з коронавірусом, серед яких - 11 були госпіталізовані.

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