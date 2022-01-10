Внаслідок забруднення зразка: ВООЗ про можливість виникнення "Дельтакрону"
Фото: штам коронавірусу "Дельтакрон" міг з'явитися внаслідок забруднення зразка (УНІАН)
Наразі немає підстав говорити про комбінацію двох штамів коронавірусу. "Дельтакрон" може бути лише результатом забруднення зразка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови технічної групи ВООЗ Марії Ван Керкхове.
"Дельтакрон", напевно, є результатом забруднення зразка під час секвенування", - написала Керкхове.
Нагадаємо, про гібрид штамів "Дельта" й "Омікрон" стало відомо зовсім нещодавно.
За словами завідувача лабораторії біотехнології та молекулярної вірусології кіпрського університету Леонтіоса Кострікіса - захворювання має генетичну основу "Дельти" й мутації, які характерні південноафриканському варіанту.
Новий штам виявили у 25 пацієнтів з коронавірусом, серед яких - 11 були госпіталізовані.