Вслед за США закон об олигархах раскритиковали в Европарламенте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Европарламента, члена партии Зеленых Германии Виолы фон Крамон в интервью изданию " Новое Время ".

"Олигархи вроде Коломойского очень сильны. И этот забавный закон, по которому недавно проголосовали, бесполезен. Этот закон для меня является явным политическим указанием использовать его против политических оппонентов", - сообщила член Европарламента.

Она надеется, что президент Зеленский и его партия, правительство докажут обратное, однако судя по объективным обстоятельствам - это маловероятно.

"Когда я вижу, как Зеленский полагается на СМИ Коломойского и как люди в парламенте получают конверты с деньгами… Кто им платит? Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук? Если они хотят это изменить, они должны платить своим коллегам в Раде лучше и официально. Дать им достойную зарплату, а не держать их на зарплате олигархов - но в законе об этом ничего не написано. Вам нужно лучше платить сотрудникам в органах власти, в министерствах, в Раде, тогда у вас будут независимые органы. Сейчас все в руках олигархов", - добавила Виола фон Крамон.