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Слідом за США закон про олігархів розкритикували в Європарламенті

Автор: Наталія Гурковська

Ухвалений нещодавно в Україні закон про олігархів стане явним політичним інструментом проти політичних опонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Європарламенту, члена партії Зелених Німеччини Віола фон Крамон в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Олігархи на зразок Коломойського дуже сильні. І цей кумедний закон, за яким нещодавно проголосували, марний. Цей закон для мене є явною політичною вказівкою використати його проти політичних опонентів", - повідомила член Європарламенту.

Вона сподівається, що президент Зеленський та його партія, уряд доведуть протилежне, проте, судячи з об'єктивних обставин, - це малоймовірно.

"Коли я бачу, як Зеленський покладається на ЗМІ Коломойського і як люди в парламенті отримують конверти з грошима... Хто їм платить? Коломойський, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук? Якщо вони хочуть це змінити, вони мають платити своїм колегам у Раді краще та офіційно. Дати їм гідну зарплату, а не тримати їх на зарплаті олігархів - але в законі про це нічого не написано. Вам потрібно краще платити співробітникам в органах влади, в міністерствах, у Раді, тоді у вас будуть незалежні органи. Зараз все в руках олігархів" , - додала Віола фон Крамон.

Нагадаємо, 6 листопада на сайті Atlantic Council був різко розкритикований закон про олігархів. Американські експерти попередили про ризик використання цього закону для зведення рахунків з політичними опонентами, в першу чергу колишнім президентом Петром Порошенком. Також вказали на ризик для свободи слова і демократії.

Пізніше цю позицію Atlantic Council підтвердив і нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, який заявив, що закон про олігархів на думку американських партнерів негативно позначиться на демократії в Україні.

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