Вслед за Протасевичем: спортсмен Кудин "попросил" Лукашенко о помиловании

На видео спортсмен, которого удерживают в СИЗО, утверждает, что с ним все в порядке.

Он также заявил, что понесет наказание за поддержку протестов в Беларуси летом 2020 года и "искупит свою вину".

"Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов и буду просить Александра Лукашенко о помиловании", - сказал Кудин.

Он добавил, что хочет, чтобы в Беларуси снова воцарились "покой, любовь, и была благодать".