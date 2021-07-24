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Вслед за Протасевичем: спортсмен Кудин "попросил" Лукашенко о помиловании

Автор: РБК-Украина

Чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексей Кудин, который поддерживал протесты в Минске, якобы попросил Александра Лукашенко о помиловании. Россия выдала Кудина Беларуси, после чего спортсмена удерживают в СИЗО в Минске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение, опубликованное на гостелеканалом ОNТ.

На видео спортсмен, которого удерживают в СИЗО, утверждает, что с ним все в порядке.

Он также заявил, что понесет наказание за поддержку протестов в Беларуси летом 2020 года и "искупит свою вину".

"Хочу извиниться перед сотрудниками правоохранительных органов и буду просить Александра Лукашенко о помиловании", - сказал Кудин.

Он добавил, что хочет, чтобы в Беларуси снова воцарились "покой, любовь, и была благодать".

Напомним, арестованный в Минске оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что признает в вину в публикации призывов к протестам после президентских выборов.

Телеканал ONT опубликовал видео "признания" Протасевича, а потом - целое часовое интервью.

Протасевича задержали в Минске 23 мая после того, как по приказу Лукашенко посадили самолет, который летел в Литву.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что Лукашенко использует Протасевича как "трофей".

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