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Слідом за Протасевичем: спортсмен Кудін "попросив" Лукашенка про помилування

Автор: РБК-Україна

Чемпіон світу з тайського боксу і кікбоксингу Олексій Кудін, який підтримував протести в Мінську, нібито попросив Олександра Лукашенка про помилування. Росія видала Кудіна Білорусі, після чого спортсмена утримують у СІЗО в Мінську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення, опубліковане на гостелеканалом ОNТ.

На відео спортсмен, якого утримують у СІЗО, стверджує, що з ним все гаразд.

Він також заявив, що понесе покарання за підтримку протестів у Білорусі влітку 2020 року і "спокутує свою провину".

"Хочу вибачитися перед співробітниками правоохоронних органів і буду просити Олександра Лукашенка про помилування", - сказав Кудін.

Він додав, що хоче, щоб у Білорусі знову запанували "спокій, любов, і була благодать".

Нагадаємо, заарештований у Мінську опозиційний журналіст і засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що визнає в провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів.

Телеканал ONT опублікував відео" зізнання " Протасевича, а потім - ціле годинне інтерв'ю.

Протасевича затримали в Мінську 23 травня після того, як за наказом Лукашенка посадили літак, який летів до Литви.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що Лукашенко використовує Протасевича як"трофей".

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