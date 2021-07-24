Слідом за Протасевичем: спортсмен Кудін "попросив" Лукашенка про помилування

На відео спортсмен, якого утримують у СІЗО, стверджує, що з ним все гаразд.

Він також заявив, що понесе покарання за підтримку протестів у Білорусі влітку 2020 року і "спокутує свою провину".

"Хочу вибачитися перед співробітниками правоохоронних органів і буду просити Олександра Лукашенка про помилування", - сказав Кудін.

Він додав, що хоче, щоб у Білорусі знову запанували "спокій, любов, і була благодать".