Слідом за Протасевичем: спортсмен Кудін "попросив" Лукашенка про помилування

Чемпіон світу з тайського боксу і кікбоксингу Олексій Кудін, який підтримував протести в Мінську, нібито попросив Олександра Лукашенка про помилування. Росія видала Кудіна Білорусі, після чого спортсмена утримують у СІЗО в Мінську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення, опубліковане на гостелеканалом ОNТ.
На відео спортсмен, якого утримують у СІЗО, стверджує, що з ним все гаразд.
Він також заявив, що понесе покарання за підтримку протестів у Білорусі влітку 2020 року і "спокутує свою провину".
"Хочу вибачитися перед співробітниками правоохоронних органів і буду просити Олександра Лукашенка про помилування", - сказав Кудін.
Він додав, що хоче, щоб у Білорусі знову запанували "спокій, любов, і була благодать".
Нагадаємо, заарештований у Мінську опозиційний журналіст і засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що визнає в провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів.
Телеканал ONT опублікував відео" зізнання " Протасевича, а потім - ціле годинне інтерв'ю.
Протасевича затримали в Мінську 23 травня після того, як за наказом Лукашенка посадили літак, який летів до Литви.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що Лукашенко використовує Протасевича як"трофей".