Слідом за петербурзькими. Московські депутати закликают Путіна скласти повноваження

Лише нещодавно муніципальні депутати з Петербурга закликали визнати президента Російської Федерації Володимира Путіна державним зрадником. Сьогодні ж московські депутати вимагають від голови Кремля скласти повноваження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " The insider ".

Рада депутатів московського муніципального округу Ломоносовський звернулась до Путіна з вимогою піти у відставку.

Згідно з її заявою, після другого путінського терміну "все пішло наперекір":

подвоєння ВВП не сталося;

мінімальна зарплата не зросла;

з Росії їдуть розумні та працездатні люди;

стабільності немає.

"Дослідження показують, що в країнах з регулярною змінюваністю влади люди в середньому живуть краще і довше, ніж у тих, у яких лідер йде з поста вперед ногами. У вас були хороші реформи в першому і частково другому терміні, але після цього все пішло якось наперекір", - пишуть депутати.

Також депутати зауважили, що риторика, яку використовує Путін та його підлеглі пронизана агресією та нетерпимістю, через що Росію відкинуло до епохи Холодної війни, а країну почали знову ненавидіти.