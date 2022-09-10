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Слідом за петербурзькими. Московські депутати закликают Путіна скласти повноваження

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Субота 10 вересня 2022 13:58
Слідом за петербурзькими. Московські депутати закликают Путіна скласти повноваження Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Лише нещодавно муніципальні депутати з Петербурга закликали визнати президента Російської Федерації Володимира Путіна державним зрадником. Сьогодні ж московські депутати вимагають від голови Кремля скласти повноваження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "The insider".

Рада депутатів московського муніципального округу Ломоносовський звернулась до Путіна з вимогою піти у відставку.

Згідно з її заявою, після другого путінського терміну "все пішло наперекір":

  • подвоєння ВВП не сталося;
  • мінімальна зарплата не зросла;
  • з Росії їдуть розумні та працездатні люди;
  • стабільності немає.

"Дослідження показують, що в країнах з регулярною змінюваністю влади люди в середньому живуть краще і довше, ніж у тих, у яких лідер йде з поста вперед ногами. У вас були хороші реформи в першому і частково другому терміні, але після цього все пішло якось наперекір", - пишуть депутати.

Також депутати зауважили, що риторика, яку використовує Путін та його підлеглі пронизана агресією та нетерпимістю, через що Росію відкинуло до епохи Холодної війни, а країну почали знову ненавидіти.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що муніципальні депутати з Петербурга закликали Державну думу звинуватити голову Кремля Володимира Путіна в державній зраді через початок війни проти України.

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