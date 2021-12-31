Вслед за Януковичем. Азаров подал иск в ОАСК: чего он хочет

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров подал иск в Окружной административный суд. Он требует суд обязать СБУ внести в СНБО представление о снятии с него санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу суда .

"Окружной административный суд города Киев зарегистрировал иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины. Истецом указан Николай Азаров", - говорится в сообщении.

Кроме требования отмены против него санкций, Азаров также просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию решения об отмене санкций.

"Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу", - говорится в сообщении.