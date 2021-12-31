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Слідом за Януковичем. Азаров подав позов до ОАСК: чого він хоче

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Київ, П'ятниця 31 грудня 2021 14:59
Слідом за Януковичем. Азаров подав позов до ОАСК: чого він хоче Фото: екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров (flickr.com/valstskanceleja)
Автор: Анастасія Рокитна

Екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров подав позов до Окружного адміністративного суду. Він вимагає суд зобов'язати СБУ внести до РНБО подання про зняття з нього санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

"Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України. Позивачем зазначений Микола Азаров", - йдеться у повідомленні.

Крім вимоги скасування проти нього санкцій, Азаров також просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття рішення про скасування санкцій.

"Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, суд відкрив справу за позовом Януковича до Верховної ради.

Зазначимо, позов Януковича до Ради в ОАСК зареєстрували 6 грудня.

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Микола Азаров
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