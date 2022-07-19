Вслед за Москвой. В Петербурге также проверят тревожные сирены

Власть российского Санкт-Петербурга, как и Москвы, 20 июля проведет проверку готовности системы оповещения населения. Через громкоговорители будут звучать сирены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Город"

Сирены включат на полчаса. Власти заверяют, что подобные проверки оповещения населения происходят ежегодно.

По всему городу включат не только электромеханические сирены, но и уличные громкоговорители, а также специализированные технические средства оповещения организаций.

Соответствующие сообщения прозвучат также на телеканалах и радиостанциях.