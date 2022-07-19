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Вслед за Москвой. В Петербурге также проверят тревожные сирены

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Украина, Вторник 19 июля 2022 17:25
Вслед за Москвой. В Петербурге также проверят тревожные сирены Фото: в Петербурге проверят тревожные сирены (pixabay.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Власть российского Санкт-Петербурга, как и Москвы, 20 июля проведет проверку готовности системы оповещения населения. Через громкоговорители будут звучать сирены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Город"

Сирены включат на полчаса. Власти заверяют, что подобные проверки оповещения населения происходят ежегодно.

По всему городу включат не только электромеханические сирены, но и уличные громкоговорители, а также специализированные технические средства оповещения организаций.

Соответствующие сообщения прозвучат также на телеканалах и радиостанциях.

Напомним, 20 июля сигналы сирен оповещения и громкоговорители заработают последовательно в разных районах Москвы с 10:40 до 12:00.

Ранее мы сообщали, что россияне усилили оборону Крымского моста новым оборудованием через страх, что его могут атаковать украинские военные.

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