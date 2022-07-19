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Вслід за Москвою. У Петербурзі також перевірять тривожні сирени

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Україна, Вівторок 19 липня 2022 17:25
Вслід за Москвою. У Петербурзі також перевірять тривожні сирени Фото: у Петербурзі перевірять тривожні сирени (pixabay.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Влада російського Санкт-Петербурга, як і Москви, 20 липня проведе перевірку готовності системи оповіщення населення. Через гучномовці звучатимуть сирени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Город"

Сирени увімкнуть на півгодини. Влада переконує, що подібні перевірки оповіщення населення відбуваються щорічно.

По всьому місту увімкнуть не лише електромеханічні сирени, а й вуличні гучномовці, а також спеціалізовані технічні засоби оповіщення організацій.

Відповідні повідомлення пролунають також на телеканалах та радіостанціях.

Нагадаємо, 20 липня сигнали сирен оповіщення та гучномовці запрацюють послідовно в різних районах Москви з 10:40 до 12:00.

Раніше ми повідомляли, що росіяни посилили оборону Кримського мосту новим обладнанням через страх, що його можуть атакувати українські військові.

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