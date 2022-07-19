Вслід за Москвою. У Петербурзі також перевірять тривожні сирени

Влада російського Санкт-Петербурга, як і Москви, 20 липня проведе перевірку готовності системи оповіщення населення. Через гучномовці звучатимуть сирени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Город"

Сирени увімкнуть на півгодини. Влада переконує, що подібні перевірки оповіщення населення відбуваються щорічно. По всьому місту увімкнуть не лише електромеханічні сирени, а й вуличні гучномовці, а також спеціалізовані технічні засоби оповіщення організацій. Відповідні повідомлення пролунають також на телеканалах та радіостанціях.