Вслед за "Львовом". В аэропорту "Киев" начали вакцинировать от COVID

В аэропорту "Киев" (Жуляны) открылся пункт вакцинации от коронавируса. Прилетающие или вылетающие украинцы могут сделать прививку препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

Пункт вакцинации находится в терминале А. С 6 по 8 августа он работает с 17:00 до 22:00. Прививки делают в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Проходить обследование, измерять давление, сдавать анализы, в частности ПЦР-тест или тест на антитела не нужно. Заявление от семейного врача для вакцинации предоставлять необязательно.