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Вслед за "Львовом". В аэропорту "Киев" начали вакцинировать от COVID

Автор: Дмитрий Кузнецов

В аэропорту "Киев" (Жуляны) открылся пункт вакцинации от коронавируса. Прилетающие или вылетающие украинцы могут сделать прививку препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Пункт вакцинации находится в терминале А. С 6 по 8 августа он работает с 17:00 до 22:00. Прививки делают в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Проходить обследование, измерять давление, сдавать анализы, в частности ПЦР-тест или тест на антитела не нужно. Заявление от семейного врача для вакцинации предоставлять необязательно.

Напомним, ранее пункт вакцинации от коронавируса заработал в аэропорту "Львов".

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что нужно создавать пункты прививки на пограничных пунктах пропуска и аэропортах.

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КиевЖуляныКоронавирусВакцинация