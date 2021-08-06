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Слідом за "Львовом". В аеропорту "Київ" почали вакцинувати від COVID

Автор: Дмитрий Кузнецов

В аеропорту "Київ" (Жуляни) відкрився пункт вакцинації від коронавірусу. Прилітають або вилітають українці можуть зробити щеплення препаратом CoronaVac / Sinovac Biotech.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Пункт вакцинації знаходиться в терміналі А. З 6 по 8 серпня він працює з 17:00 до 22:00. Щеплення роблять в порядку живої черги. При собі необхідно мати паспорт та індивідуальний податковий номер.

Проходити обстеження, вимірювати тиск, здавати аналізи, зокрема ПЛР-тест або тест на антитіла не потрібно. Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова.

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Нагадаємо, раніше пункт вакцинації від коронавірусу заробив в аеропорту "Львів".

Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що потрібно створювати пункти щеплення на прикордонних пунктах пропуску та аеропортах.

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КиївЖуляныКоронавірусВакцинація