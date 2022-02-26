Вслед за Кипром. Италия также поддержала отключение РФ от SWIFT, - Зеленский

"Это начало новой страницы в истории наших государств. Только что премьер-министр Италии Марио Драги в телефонном разговоре поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи. Украина должна стать частью ЕС", - написал президент.

Напомним, недавно Кипр заявил, что не будет блокировать отключения Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT.

Добавим, французский президент Эммануэль Макрон также поддержал отключение России от банковской системы SWIFT и санкции против Владимира Путина.

ЕС официально ввел санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.