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Слідом за Кіпром. Італія також підтримала відключення РФ від SWIFT, - Зеленський

Автор: Марія Кучерявець

Італійський прем'єр Маріо Драгі підтримав відключення РФ від міжнародної банківської системи SWIFT. Раніше з такою заявою виступив і Кіпр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в Twitter.

"Це початок нової сторінки в історії наших держав. Щойно прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна має стати частиною ЄС", - написав президент.

Нагадаємо, нещодавно Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення Російської Федерації від міжнародної банківської системи SWIFT.

Додамо, французький президент Еммануель Макрон також підтримав відключення Росії від банківської системи SWIFT і санкції проти Володимира Путіна.

ЄС офіційно ввів санкції проти президента Росії Володимира Путіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

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