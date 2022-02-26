Слідом за Кіпром. Італія також підтримала відключення РФ від SWIFT, - Зеленський

Італійський прем'єр Маріо Драгі підтримав відключення РФ від міжнародної банківської системи SWIFT. Раніше з такою заявою виступив і Кіпр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в Twitter.
"Це початок нової сторінки в історії наших держав. Щойно прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна має стати частиною ЄС", - написав президент.
Нагадаємо, нещодавно Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення Російської Федерації від міжнародної банківської системи SWIFT.
Додамо, французький президент Еммануель Макрон також підтримав відключення Росії від банківської системи SWIFT і санкції проти Володимира Путіна.
ЄС офіційно ввів санкції проти президента Росії Володимира Путіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.