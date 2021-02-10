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Вслед за Эмиратами. Китайский зонд вышел на орбиту Марса

Автор: Лера Полищук

В среду, 10 февраля, китайский космический зонд Tianwen-1 успешно вышел на орбиту Марса. Посадка марсохода состоится примерно в мае - июне, чтобы начать научные исследования.

Об этом сообщает агентство CGTN.

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В Китайском национальном космическом управлении заявили, что системы зонда находятся в хорошем состоянии.

Космическое агентство намерено позже сместить орбиты и начать поиск районов для предварительной посадки космического зонда на Марс.

С момента запуска аппарат преодолел около 470 млн километров.

За это время он провел орбитальный маневр в дальнем космосе и четыре коррекции на полпути, чтобы убедиться, что он движется в правильном направлении к Марсу.

Напомним, китайский зонд Tianwen-1 был запущен тяжелой ракетой-носителем Long March 5 23 июля прошлого года. Это первая миссия Китая на Марс.

Добавим, что во вторник, 9 февраля, космический зонд "Надежда" ОАЭ успешно вышел на орбиту Марса.

Кроме того, ОАЭ отправили космический зонд "Надежда" на Марс летом прошлого года. Цель миссии ОАЭ на Марс - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года.

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