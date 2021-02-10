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Слідом за Еміратами. Китайський зонд вийшов на орбіту Марса

Автор: Лера Полищук

У середу, 10 лютого, китайський космічний зонд Tianwen-1 успішно вийшов на орбіту Марса. Посадка марсохода відбудеться приблизно в травні - червні, щоб почати наукові дослідження.

Про це повідомляє агентство CGTN.

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У Китайському національному космічному управлінні заявили, що системи зонда перебувають в гарному стані.

Космічне агентство має намір пізніше змістити орбіти і почати пошук районів для попередньої посадки космічного зонда на Марс.

З моменту запуску апарат подолав близько 470 млн кілометрів.

За цей час він провів орбітальний маневр в далекому космосі і чотири корекції на півдорозі, щоб переконатися, що він рухається в правильному напрямку до Марса.

Нагадаємо, китайський зонд Tianwen-1 був запущений важкою ракетою-носієм Long March 5 23 липня минулого року. Це перша місія Китаю на Марс.

Додамо, що у вівторок, 9 лютого, космічний зонд "Надія" ОАЕ успішно вийшов на орбіту Марса.

Крім того, ОАЕ відправили космічний зонд "Надія" на Марс влітку минулого року. Мета місії ОАЕ на Марс - вивчити атмосферу, кліматичні умови і зміну пір року.

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