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ВСК завтра в Херсоне заслушает фигурантов по делу Гандзюк

Новости » Общество    28.11.2018 - 19:21
ВСК завтра в Херсоне заслушает фигурантов по делу Гандзюк
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Председатель ВСК сообщил, что кто-то "слил" информацию о заседании и в Херсоне возможны провокации для срыва работы комиссии

Временная следственная комиссия (ВСК) в четверг, 29 ноября, будет заседать в Херсоне, где заслушает фигурантов, чьи фамилии звучали во время расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил председатель ВСК, нардеп Борислав Береза, передает РБК-Украина.

По словам нардепа, фигуранты по делу Гандзюк могут дать важные показания. Однако, по словам Березы, ожидаются также провокации для срыва слушания в связи с тем, что кто-то "слил" информацию о работе комиссии.

"Из компетентных источников сообщили, что планируется обливание зеленкой, не пропускание на заседание и другие провокации для того, чтобы сорвать возможность дать показания свидетелей нашей ТСК", - написал нардеп в Facebook.

Он также добавил, что обратился к главе Национальной полиции Сергею Князеву с просьбой обеспечить условия для нормальной работы ТСК в Херсоне и не допустить провокаций.

"Также обращаюсь к активистам Херсона с просьбой не дать себя использовать под красивым предлогом для срыва работы ТСК. И хочу обратиться ко всем у кого есть реальная информация по убийству Кати Гандзюк. Если вы обладаете подобной информацией и еще не дали или не смогли дать ее правоохранительным органам, то в пятницу с утра, в мерии продолжится работа ТСК и мы готовы услышать ваши показания", - заявил Береза.

ВСК завтра в Херсоне заслушает фигурантов по делу Гандзюк

 

Напомним, недавно организаторы сообщества "Хто замовив Катю Гандзюк?" сообщили, что один из фигурантов дела нападения на активистку Екатерину Гандзюк, который является председателем местной ячейки ВО "Батькивщина" и главой Херсонского областного совета Владислав Мангер пытается бежать из страны.

Добавим, мэр Херсона заявил, что Гандзюк называла конкретную фамилию заказчика нападения. Мэр Херсона заявил, что 20 ноября был на допросе в СБУ, где и передал информацию, которую ему когда озвучила его советник.

Один из фигурантов дела Гандзюк пытается сбежать из страны, - активисты Миколаенко рассказал, почему Гандзюк не доверяла Херсонскому СБУ
Новости Украины ВСКЕкатерина Гандзюк
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