ВСК завтра в Херсоне заслушает фигурантов по делу Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Председатель ВСК сообщил, что кто-то "слил" информацию о заседании и в Херсоне возможны провокации для срыва работы комиссии

Временная следственная комиссия (ВСК) в четверг, 29 ноября, будет заседать в Херсоне, где заслушает фигурантов, чьи фамилии звучали во время расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил председатель ВСК, нардеп Борислав Береза, передает РБК-Украина.

По словам нардепа, фигуранты по делу Гандзюк могут дать важные показания. Однако, по словам Березы, ожидаются также провокации для срыва слушания в связи с тем, что кто-то "слил" информацию о работе комиссии.

"Из компетентных источников сообщили, что планируется обливание зеленкой, не пропускание на заседание и другие провокации для того, чтобы сорвать возможность дать показания свидетелей нашей ТСК", - написал нардеп в Facebook.

Он также добавил, что обратился к главе Национальной полиции Сергею Князеву с просьбой обеспечить условия для нормальной работы ТСК в Херсоне и не допустить провокаций.

"Также обращаюсь к активистам Херсона с просьбой не дать себя использовать под красивым предлогом для срыва работы ТСК. И хочу обратиться ко всем у кого есть реальная информация по убийству Кати Гандзюк. Если вы обладаете подобной информацией и еще не дали или не смогли дать ее правоохранительным органам, то в пятницу с утра, в мерии продолжится работа ТСК и мы готовы услышать ваши показания", - заявил Береза.

Напомним, недавно организаторы сообщества "Хто замовив Катю Гандзюк?" сообщили, что один из фигурантов дела нападения на активистку Екатерину Гандзюк, который является председателем местной ячейки ВО "Батькивщина" и главой Херсонского областного совета Владислав Мангер пытается бежать из страны.

Добавим, мэр Херсона заявил, что Гандзюк называла конкретную фамилию заказчика нападения. Мэр Херсона заявил, что 20 ноября был на допросе в СБУ, где и передал информацию, которую ему когда озвучила его советник.